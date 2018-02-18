Мексиканском лыжнику, который финишировал последним на Олимпиаде - устроили овацию
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Мексиканский спортсмен Герман Мадрасо, который принимал участие в 15-километровой мужской лыжной гонке на Олимпиаде в Пхенчхане, финишировал позже всех. Несмотря на это, его приветствовали аплодисментами болельщики и другие участники соревнования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал Time.
В отличие от большинства олимпийских спортсменов, которые тренируются с детства, Мадрасо впервые встал на лыжи чуть больше года назад, когда ему было 42 года. И через три месяца тренировок смог пройти отбор на Олимпиаду. Также ему доверили нести флаг Мексики на церемонии открытия Игр.
Мадрасо преодолел 15 километров свободным стилем за 59,35 минут, отстав от победителя гонки, швейцарца Дарио Колонья, почти на 26 минут.
На финишной прямой один из зрителей вручил спортсмену мексиканский флаг - и Мадрасо финишировал, подняв его над головой. После этого другие финалисты подхватили его на руки; поздравить Мадрасо подошел и обладатель золотой медали Дарио Колонья.
До этого Мадрасо жил в Техасе, занимался бегом и триатлоном, участвовал в соревнованиях Ironman и владел магазином спортивных товаров. Заняться беговыми лыжами он решил после того, как прочитал статью о перуанском лыжнике Роберто Карселане и познакомился с ним и другими спортсменами из Южной Америки. Тренировки и поездка на Олимпиаду обошлись Мадрасо в большую сумму, из-за чего ему пришлось продать один из своих гоночных велосипедов. Он говорит, что влюблен в лыжные гонки и собирается заниматься ими, пока сможет двигаться.
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