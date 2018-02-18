Мексиканському лижнику, який фінішував останнім на Олімпіаді - влаштували овацію

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Мексиканський спортсмен Герман Мадрасо, який брав участь в 15-кілометровій чоловічій лижній гонці на Олімпіаді в Пхьончхані, фінішував пізніше всіх. Незважаючи на це, його вітали оплесками вболівальники та інші учасники змагання. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Time.