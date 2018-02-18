Мексиканському лижнику, який фінішував останнім на Олімпіаді - влаштували овацію
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Мексиканський спортсмен Герман Мадрасо, який брав участь в 15-кілометровій чоловічій лижній гонці на Олімпіаді в Пхьончхані, фінішував пізніше всіх. Незважаючи на це, його вітали оплесками вболівальники та інші учасники змагання. Про це повідомляє УНН з посиланням на журнал Time.
На відміну від більшості олімпійських спортсменів, які тренуються з дитинства, Мадрасо вперше став на лижі трохи більше року тому, коли йому було 42 роки. І через місяці тренувань зміг пройти відбір на Олімпіаду. Також йому довірили нести прапор Мексики на церемонії відкриття Ігор.
Мадрасо подолав 15 кілометрів вільним стилем за 59,35 хвилин, відставши від переможця гонки, швейцарця Даріо Колонья, майже на 26 хвилин.
На фінішній прямій один з глядачів вручив спортсмену мексиканський прапор - і Мадрасо фінішував, піднявши його над головою. Після цього інші фіналісти підхопили його на руки; привітати Мадрасо підійшов і володар золотої медалі Даріо Колонья.
До цього Мадрасо жив в Техасі, займався бігом і тріатлоном, брав участь в змаганнях Ironman і володів магазином спортивних товарів. Зайнятися біговими лижами він вирішив після того, як прочитав статтю про перуанського лижника Роберто Карселане і познайомився з ним і іншими спортсменами з Південної Америки. Тренування і поїздка на Олімпіаду обійшлися Мадрасо в велику суму, через що йому довелося продати один зі своїх гоночних велосипедів. Він каже, що закоханий в лижні гонки і збирається займатися ними, поки зможе рухатися.
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