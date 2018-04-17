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Мексиканский фотограф создает миниатюры автомобилей известных фильмов

Мексиканский фотограф создает миниатюры автомобилей известных фильмов

Киев  •  УНН

 • 32898 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Мексиканский фотограф Феликс Эрнандес создает миниатюры машин известных фильмов, таких как “Охотники за приведениями”, “Назад в будущее”, пишет интернет издание Wired, передает УНН.

Для своей автомобильной серии фотографий Эрнандес сам собирает и разрисовывает миниатюры автомобилей. Затем с помощью специальных технологий придает машине вид, будто она была в использовании.

“В зависимости от сложности сцены, создание модели и постановки сцены, работа над фотографией может занять у Эрнандеса, которые всегда работает один, от недели до нескольких месяцев”, — пишет издание.

В своей небольшой студии Эрнандес снимает изображения для таких брендов как “Audi”, “Nickelodeon” и “Mattel”.

Нагадаємо, головний приз конкурсу World Press Photo 2018 отримав фотограф з Венесуели Роналдо Шемідт за знімок охопленого вогнем протестуючого.

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