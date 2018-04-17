Мексиканський фотограф створює мініатюри автомобілів відомих фільмів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Мексиканський фотограф Фелікс Ернандес створює мініатюри машин відомих фільмів, таких як “Мисливці за привидами”, “Назад у майбутнє”, пише інтернет видання Wired, передає УНН.
Для своєї автомобільної серії фотографій Ернандес сам збирає і розмальовує мініатюри автомобілів. Потім за допомогою спеціальних технологій надає машині вигляд, ніби вона була у використанні.
“В залежності від складності сцени, створення моделі і постановки сцени, робота над фотографією може зайняти у Ернандеса, які завжди працює один, від тижня до декількох місяців”, — пише видання.
У своїй невеликій студії Ернандес знімає зображення для таких брендів як “Audi”, “Nickelodeon” і “Mattel”.
Нагадаємо, головний приз конкурсу World Press Photo 2018 получил фотограф з Венесуели Роналдо Шемідт за знімок охопленого вогнем протестувальників.