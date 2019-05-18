Мексика отменит ответные пошлины на товары из США

"Соединенные штаты отменят все таможенные пошлины, налагаемые на импорт алюминиевой и стальной продукции из Мексики. В свою очередь Мексика обязуется отменить все пошлины, введенные в качестве ответной меры на принятые правительством США решения", — говорится в заявлении правительства.

Напомним, США и Канада отменяют взаимные пошлины на сталь и алюминий, которые были введены летом 2018 года. Вашингтон и Оттава в пятницу, 17 мая, достигли согласия о взаимном снятии штрафных пошлин в течение следующих 48 часов.