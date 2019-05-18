Мексика скасує відповідні мита на товари з США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Мексиканський уряд вирішив скасувати відповідні мита на товари з США на тлі рішення американської влади скасувати імпортні мита на сталь і алюміній з Мексики. Про це повідомляє УНН з посиланням на El Universal.
"Сполучені Штати скасують всі митні збори, які накладаються на імпорт алюмінієвої і сталевої продукції з Мексики. В свою чергу Мексика зобов'язується скасувати всі мита, введені в якості відповіді на прийняті урядом США рішення", - йдеться в заяві уряду.
Нагадаємо, США і Канада скасовують взаємні мита на сталь і алюміній, що були запроваджені влітку 2018 року. Вашингтон і Оттава у п'ятницю, 17 травня, досягли згоди щодо взаємного зняття штрафних мит протягом наступних 48 годин.