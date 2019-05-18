США и Канада отменяют взаимные пошлины на сталь и алюминий

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45718 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 69107 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85650 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 98145 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123570 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111789 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137885 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

47 стран МАГАТЭ осудили оккупацию россией Запорожской АЭС: что требуют

7 марта, 14:59 • 30700 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 40917 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 98634 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

7 марта, 16:42 • 72182 просмотра
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

19:47 • 35986 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 98634 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 123570 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 149804 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 161819 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 220406 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

19:45 • 45726 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 40917 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 64235 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 93256 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93677 просмотра
Актуальное
США и Канада отменяют взаимные пошлины на сталь и алюминий

США и Канада отменяют взаимные пошлины на сталь и алюминий

Киев  •  УНН

 • 12475 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. США и Канада отменяют взаимные пошлины на сталь и алюминий, которые были введены летом 2018 года. Вашингтон и Оттава в пятницу, 17 мая, достигли согласия о взаимном снятии штрафных пошлин в течение следующих 48 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Соединенные Штаты и Канада соглашаются ликвидировать ... все тарифы, которые Соединенные Штаты наложили в соответствии с разделом 232 (закона США о расширении торговли - ред.) об импорте стали и изделий из алюминия из Канады, и все тарифы, введенные Канадой в ответ на действие раздела 232", - говорится в совместном заявлении правительств обеих стран. США и Канада также договорились уладить все правовые споры, возникшие из-за взаимного введения пошлин.

Также в совместном заявлении стороны обязуются, в частности, предотвратить импорт стали и алюминия, производство которых происходило благодаря неправомерному получению субсидий или ввозимых по демпинговым ценам. Кроме того, стороны согласились, что предотвращать практике перевалки на своей территории стали и алюминия, которые были выработаны за пределами США или Канады, с целью их дальнейшей транспортировки в другую страну. США и Канада также договорились создать механизм мониторинга двусторонней торговли в этой области.

Как отмечают обозреватели, решение об отмене пошлин принято в обмен на действия Оттавы, направленные на предотвращение ввоза китайской стали в США с территории Канады.

Напомним, 1 июня 2018 года США ввели для защиты своего внутреннего рынка 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные пошлины на ввоз алюминия с ЕС, Канады и Мексики. Вскоре на такие действия США отреагировала Оттава и ввела ряд ограничительных мер в отношении американских товаров на общую сумму в 16,6 миллиарда канадских долларов (12,6 миллиарда долларов США). Введены Канадой пошлины касались, в частности, американских стали и алюминия, а также некоторых продуктов питания, таких как кофе, кетчуп, йогурты и виски.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости МираНовости из соцсетей

Обратиться по вопросам размещения рекламы