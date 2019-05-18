США и Канада отменяют взаимные пошлины на сталь и алюминий

"Соединенные Штаты и Канада соглашаются ликвидировать ... все тарифы, которые Соединенные Штаты наложили в соответствии с разделом 232 (закона США о расширении торговли - ред.) об импорте стали и изделий из алюминия из Канады, и все тарифы, введенные Канадой в ответ на действие раздела 232", - говорится в совместном заявлении правительств обеих стран. США и Канада также договорились уладить все правовые споры, возникшие из-за взаимного введения пошлин.

Также в совместном заявлении стороны обязуются, в частности, предотвратить импорт стали и алюминия, производство которых происходило благодаря неправомерному получению субсидий или ввозимых по демпинговым ценам. Кроме того, стороны согласились, что предотвращать практике перевалки на своей территории стали и алюминия, которые были выработаны за пределами США или Канады, с целью их дальнейшей транспортировки в другую страну. США и Канада также договорились создать механизм мониторинга двусторонней торговли в этой области.

Как отмечают обозреватели, решение об отмене пошлин принято в обмен на действия Оттавы, направленные на предотвращение ввоза китайской стали в США с территории Канады.

Напомним, 1 июня 2018 года США ввели для защиты своего внутреннего рынка 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные пошлины на ввоз алюминия с ЕС, Канады и Мексики. Вскоре на такие действия США отреагировала Оттава и ввела ряд ограничительных мер в отношении американских товаров на общую сумму в 16,6 миллиарда канадских долларов (12,6 миллиарда долларов США). Введены Канадой пошлины касались, в частности, американских стали и алюминия, а также некоторых продуктов питания, таких как кофе, кетчуп, йогурты и виски.