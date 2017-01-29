Мексика разочарована одобрением Израилем планов возведения стены на границе с США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Власти Мексики удивлены и разочаровы словами премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который увлекся планами президента США Дональда Трампа возвести стену на южной границе Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном 28 января заявлении МИД Мексики, передает УНН.
"Послу Израиля в Мехико было выражено глубокое удивление, возмущение и разочарование посланием Нетаньяху в Twitter", - говорится в документе.
"МИД Украины в очередной раз выражает уважение и восхищение еврейским народом, и, особенно, еврейской общиной Мексики, которая каждый день способствует строительству свободной, справедливой и богатой страны", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение президента США Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой для ограничения иммиграции.