Мексика розчарована схваленням Ізраїлем планів зведення стіни на кордоні з США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Влада Мексики здивована і розчарована словами прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який захопився планами президента США Дональда Трампа звести стіну на південній межі Сполучених Штатів. Про це йдеться в опублікованій 28 січня заяві МЗС Мексики, передає УНН.
“Послу Ізраїлю в Мехіко було виражено глибоке здивування, обурення і розчарування посланням Нетаньяху в Twitter”, — йдеться в документі.
“МЗС україни в черговий раз висловлює повагу і захоплення єврейським народом, і, особливо, єврейською громадою Мексики, яка кожен день сприяє будівництві вільної, справедливої і заможної країни”, — наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив рішення президента США Дональда Трампа побудувати стіну на кордоні з Мексикою для обмеження імміграції.