Меган Маркл и принц Гарри не будут крестить дочь в Великобритании – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. По данным инсайдеров, герцог и герцогиня Сассекские не планируют крестить дочь Лилибет в Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Metro и The Telegraph.
Детали
Как сообщают, скорее всего супруги будут крестить Лилибет в Епископальной церкви в Калифорнии.
Изданию The Telegraph один из представителей Букингемского дворца сказал: “В Великобритании крестин не будет. Этого не произойдет”. В то же время представитель пары отметил, что планы на крещение еще не согласовали.
В воскресенье стало известно, что пара не приедет на мероприятие в лондонском Кенсингтонском дворце, которое посвящено принцессе Диане, матери Гарри.
Покинув Англию в начале 2020 года, Гарри и Меган еще ни разу не встретились с членами королевской семьи. Ограничения на поездки между Великобританией и США снимут в ноябре, но пара еще не объявила о своих планах приехать.
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Напомним
4 июня 2021 года Меган Маркл родила девочку, которую супруги назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы.
Лилибет “Лили” Диана Маунтбэттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Она стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских (сын Арчи родился в 2019 году).
1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл оставили обязанности членов британской королевской семьи.
Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения “Ваше королевское высочество”, госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.
Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добилось финансовой независимости от королевской семьи.