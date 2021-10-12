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Меган Маркл и принц Гарри не будут крестить дочь в Великобритании – СМИ

Меган Маркл и принц Гарри не будут крестить дочь в Великобритании – СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. По данным инсайдеров, герцог и герцогиня Сассекские не планируют крестить дочь Лилибет в Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Metro и The Telegraph.

Детали

Как сообщают, скорее всего супруги будут крестить Лилибет в Епископальной церкви в Калифорнии.

Изданию The Telegraph один из представителей Букингемского дворца сказал: “В Великобритании крестин не будет. Этого не произойдет”. В то же время представитель пары отметил, что планы на крещение еще не согласовали.

В воскресенье стало известно, что пара не приедет на мероприятие в лондонском Кенсингтонском дворце, которое посвящено принцессе Диане, матери Гарри.

Покинув Англию в начале 2020 года, Гарри и Меган еще ни разу не встретились с членами королевской семьи. Ограничения на поездки между Великобританией и США снимут в ноябре, но пара еще не объявила о своих планах приехать.

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Напомним

4 июня 2021 года Меган Маркл родила девочку, которую супруги назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы.

Лилибет “Лили” Диана Маунтбэттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Она стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских (сын Арчи родился в 2019 году).

1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл оставили обязанности членов британской королевской семьи.

Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения “Ваше королевское высочество”, госфинансирования и торговой марки Sussex Royal.

Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добилось финансовой независимости от королевской семьи.

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