Меган Маркл і принц Гаррі не хреститимуть доньку у Великій Британії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. За даними інсайдерів, герцог і герцогиня Сассекські не планують хрестити доньку Лілібет у Великій Британії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Metro і The Telegraph.
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Як повідомляють, найімовірніше подружжя хреститиме Лілібет в Єпископальній церкві у Каліфорнії.
Виданню The Telegraph один із представників Букінгемського палацу сказав: “У Великій Британії хрестин не буде. Цього не станеться”. Водночас представник пари зазначив, що плани на хрещення ще не погодили.
У неділю стало відомо, що пара не приїде на захід у лондонському Кенсингтонському палаці, який присвячено принцесі Діани, матері Гаррі.
Покинувши Англію на початку 2020 року, Гаррі та Меган ще жодного разу не зустрілися із членами королівської родини. Обмеження на поїздки між Великою Британією та США знімуть у листопаді, але пара ще не оголосила про свої плани приїхати.
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Нагадаємо
4 червня 2021 року Меган Маркл народила дівчинку, яку подружжя назвало на честь королеви Єлизавети II та принцеси Діани.
Лілібет “Лілі” Діана Маунтбеттен-Віндзор з’явилася на світ у лікарні Санта-Барбара Котедж у Каліфорнії. Вона стала одинадцятою правнучкою Єлизавети II і другою дитиною герцогів Сассекських (син Арчі народився 2019 року).
1 квітня 2020 року принц Гаррі і Меган Маркл залишили обов’язки членів британської королівської родини.
Щоб переїхати у США, працювати та займатися підприємницькою діяльністю, вони відмовилися від звернення “Ваша королівська високість”, держфінансування і торгової марки Sussex Royal.
Підписавши договір із відеосервісом Netflix, подружжя добилося фінансової незалежності від королівської сім’ї.