Меджлис остановил полномочия одного из членов из-за его сотрудничества с оккупантами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Члены Меджлиса крымскотатарского народа единогласно одобрили решение о приостановлении полномочий Асана Алиева из-за его сотрудничества с российской оккупационной администрацией на территории Херсонской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Меджлиса.
Детали
Сообщается, что члены Меджлиса крымскотатарского народа оценили публичные заявления и действия, совершаемые Асаном Алиевым после 24 февраля 2022 года, как несовместимые со статусом делегата Курултая крымскотатарского народа и свидетельствующими о его добровольном сотрудничестве с российской оккупационной администрацией на территории Херсонской области.
Цитата
«Исходя из того, что выражение недоверия члену Меджлиса крымскотатарского народа, как и его переизбрание, являются полномочиями Курултая крымскотатарского народа, созыв которого невозможен в связи с оккупацией Крыма, члены Меджлиса крымскотатарского народа единогласно одобрили решение о приостановлении полномочий Асана Алиева», – говорится в сообщении.
Отмечается, что одновременно члены Меджлиса крымскотатарского народа обратились в Генеральную прокуратуру Украины и Службу безопасности Украины с призывом возбудить, в соответствии с нормами и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, уголовное дело по факту коллаборационной деятельности Алиева.
Дополнение
Правоохранительные органы сообщили о подозрениях "заместителю министра внутренних дел" и бывшим "правоохранителям" с полуострова, перешедшим на сторону рф. После оккупации Крыма из россии в 2014 году изменники перешли на службу к оккупантам в "Министерство внутренних дел Республики Крым", которое позже вошло в состав "Министерства внутренних дел рф".