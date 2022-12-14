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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Меджліс зупинив повноваження одного з членів через його співпрацю з окупантами

Меджліс зупинив повноваження одного з членів через його співпрацю з окупантами

Київ • УНН

 • 484700 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Члени Меджлісу кримськотатарського народу одноголосно схвалили рішення про зупинення повноважень Асана Алієва через його співпрацю з російською окупаційною адміністрацією на території Херсонської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Меджлісу.

Деталі

Повідомляється, що члени Меджлісу кримськотатарського народу оцінили публічні заяви та дії, що здійснюються Асаном Алієвим після 24 лютого 2022 року, як несумісні зі статусом делегата Курултаю кримськотатарського народу і такими, що свідчать про його добровільну співпрацю з російською окупаційною адміністрацією на території Херсонської області.

Цитата

«Виходячи з того, що висловлення недовіри члену Меджлісу кримськотатарського народу, як і його переобрання, є повноваженнями Курултаю кримськотатарського народу, скликання якого неможливе у зв’язку з окупацією Криму, члени Меджлісу кримськотатарського народу одноголосно схвалили рішення про зупинення повноважень Асана Алієва», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одночасно члени Меджлісу кримськотатарського народу звернулися до Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України із закликом порушити, відповідно до норм та у порядку, передбаченому чинним законодавством України, кримінальну справу за фактом колабораційної діяльності Алієва.

Доповнення

Правоохоронні органи повідомили про підозри "заступнику міністра внутрішніх справ" та колишнім "правоохоронцям" з півострова, які перейшли на бік рф. Після окупації Криму зс рф у 2014 році зрадники перейшли на службу до окупантів у "Міністерство внутрішніх справ Республіки Крим", яке пізніше увійшло до складу "Міністерства внутрішніх справ рф".

Українські Національні Новини

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