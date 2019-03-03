Медведев обвинил США в разрушении конструктивного диалога по Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Из-за действий Вашингтона конструктивный диалог о ситуации в Венесуэле перешел на “другой уровень”, который приводит к хаосу. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете “Труд” в преддверии своего визита в Болгарию, сообщает УНН.
“Дискуссия о... Венесуэле усилиями Вашингтона перестала быть конструктивной и перешла на совершенно другой уровень, за которым, к сожалению, часто следуют хаос, беспорядки, полное разрушение экономики и торговли”, — сказал Медведев и подчеркнул, что аналогичную ситуацию можно было неоднократно наблюдать и в других странах.
Он отметил, что Россия против вмешательства во внутренние дела других стран и в Венесуэле налаживает диалог между оппозицией и действующими властями. Добиться мира в Венесуэле — это “главное желание России” — можно только с помощью этого диалога, заключил Медведев.
По его словам, для США вновь стало приоритетом смещение неугодных правительств в Латинской Америке “в духе доктрины Монро”. Речь идет о программе президента Джеймса Монро, выдвинутой в начале XIX века. Согласно ей, США должны были полностью контролировать ситуацию в странах Центральной и Южной Америки, не допуская проникновение туда европейских держав.
Как сообщал УНН, Медведев прокомментировал выборы в Украине и заявил, что РФ хочет наладить отношения с Киевом.