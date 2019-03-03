Медведев прокомментировал выборы в Украине и заявил, что РФ хочет наладить отношения с Киевом

“В Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем в Украине можно разговаривать”, — признался глава российского кабмина в интервью болгарской газете накануне визита в Софию. При этом Медведев заявил: “В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано”.

Премьер подчеркнул, что “важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций”. На его взгляд, якобы “недавние события заставляют подозревать худшее”. “Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны”, — пояснил Медведев.

Для примера он напомнил о закрытии “буквально на старте предвыборного марафона под надуманными предлогами избирательных участков в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России”. “Около трех миллионов граждан Украины, которые живут и работают в России, лишились возможности проголосовать. Это явное ущемление избирательных прав украинских граждан”, — заявил председатель российского правительства.

Также, по его мнению, якобы “нарушен порядок наблюдения за ходом голосования”. “Гражданам России было запрещено участвовать в наблюдении за выборами даже в составе мониторинговых миссий по линии ОБСЕ. Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств, такое крайне редко встречается на практике. Очевидно, правящему режиму есть что скрывать”, — полагает Медведев.

Он отметил, что “Россия хочет наладить отношения с Украиной”. “Мы соседи. У многих российских граждан там живут родственники, как и у украинцев — в России. У нас общая история и культура, до недавнего времени были взаимовыгодные экономические отношения”, — объяснил глава кабинета министров РФ.

По его словам, “теперь ситуация (в российско-украинских отношения) очень непростая”. “Чтобы ее изменить, нужны шаги навстречу друг другу. Однако Киев ведет себя так, что делать какие-то прогнозы сложно”, — считает Медведев, игнорируя факт аннексии части территории и финансирование сепаратизма на востоке Украины.

Как сообщал УНН, российский гражданин, специалист в сфере энергетики, экономист Евгений Калинин задержан в Греции по запросу Украины, отправлен в тюрьму и ему якобы “грозит опасность в случае выдачи в Украину”.