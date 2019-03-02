Затримання росіянина за запитом України у Греції: адвокат затриманого повідомив деталі

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Російський громадянин, фахівець в сфері енергетики, економіст Євген Калінін затриманий в Греції за запитом України, відправлений у в’язницю і йому “загрожує небезпека в разі видачі в Україну”. Про це заявив кореспонденту російського агентства ТАСС в суботу адвокат Янніс Рахіотіс, передає УНН.

За його словами, “Калініна затримали у четвер в афінському аеропорту, в п’ятницю відбулося слухання за фактом затримання, і росіянина відправили до в’язниці Корідаллос до тих пір, поки в Грецію не доставлять український запит на екстрадицію”. За словами адвоката, це політична справа, нібито “спрямоване проти Росії”.

Як повідомив Рахіотіс, Калінін внесений до списків сайту “Миротворець”. “Росіянину загрожує смертельна небезпека, якщо його видадуть в Україні”, — сказав адвокат, підтвердивши, що поінформував про інцидент російське посольство в Афінах.

Посольство РФ в Греції “надає необхідну консульську допомогу росіянину Євгену Калініну”, заарештованому в минулий четвер в афінському міжнародному аеропорту. Це підтвердив у суботу кореспондентові ТАСС прес-аташе посольства РФ в Греції Василь Гаврилов.

“Посольство РФ в Греції підтверджує, що 28 лютого грецькою владою був заарештований громадянин Росії Калінін Євген В’ячеславович. В якості запобіжного заходу йому було визначено утримання під вартою. З самого початку посольство РФ в Греції надає затриманому необхідну консульську допомогу”, — сказав прес-аташе .

Гаврилов також повідомив, що завідувач консульським відділом посольства РФ зустрічався і розмовляв з Калініним.

Прес-аташе підтвердив, що російський громадянин затриманий за запитом української влади. “Так, це я можу підтвердити”, — сказав він, додавши, що інших подробиць у справі привести поки не може.

Нагадуємо, у Греції 168 українців очікують вироки або засуджені.

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