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Задержание россиянина по запросу Украины в Греции: адвокат задержанного сообщил детали

Киев  •  УНН

 • 10308 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Российский гражданин, специалист в сфере энергетики, экономист Евгений Калинин задержан в Греции по запросу Украины, отправлен в тюрьму и ему “грозит опасность в случае выдачи в Украину”. Об этом заявил корреспонденту российского агентства ТАСС в субботу адвокат Яннис Рахиотис, передает УНН.

По его словам, “Калинина задержали в четверг в афинском аэропорту, в пятницу состоялось слушание по факту задержания, и россиянина отправили в тюрьму Коридаллос до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию”. По словам адвоката, это политическое дело, якобы “направленное против России”.

Как сообщил Рахиотис, Калинин внесен в списки сайта “Миротворец”. “Россиянину грозит смертельная опасность, если его выдадут в Украину”, — сказал адвокат, подтвердив, что проинформировал об инциденте российское посольство в Афинах.

Посольство РФ в Греции “оказывает необходимую консульскую помощь россиянину Евгению Калинину”, арестованному в минувший четверг в афинском международном аэропорту. Это подтвердил в субботу корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов.

“Посольство РФ в Греции подтверждает, что 28 февраля греческими властями был арестован гражданин России Калинин Евгений Вячеславович. В качестве меры пресечения ему было определено содержание под стражей. С самого начала посольство РФ в Греции оказывает задержанному необходимую консульскую помощь”, — сказал пресс-атташе.

Гаврилов также сообщил, что заведующий консульским отделом посольства РФ встречался и беседовал с Калининым.

Пресс-атташе подтвердил, что российский гражданин задержан по запросу украинских властей. “Да, это я могу подтвердить”, — сказал он, добавив, что других подробностей по делу привести пока не может.

Напоминаем, в Греции 168 Украинские ожидают приговоры или осуждены.

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