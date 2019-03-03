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Медведєв прокоментував вибори в Україні та заявив, що РФ хоче налагодити відносини з Києвом

Медведєв прокоментував вибори в Україні та заявив, що РФ хоче налагодити відносини з Києвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запевнив, що Москва після президентських виборів в Україні “буде готова до діалогу з новим керівництвом цієї країни, якщо і воно буде в ньому зацікавлене”. Однак поки голова уряду РФ заявив, що не знає, з ким можна розмовляти в Києві, і зазначає нібито “грубі порушення в передвиборній кампанії”, передає УНН з посиланням на його інтерв’ю болгарському виданню “Труд”.

“В Україні йде жорстка, брудна виборча кампанія з виборів президента. Спостерігаючи за нею, ми в Росії поки не розуміємо, з ким в Україні можна розмовляти”, — зізнався глава російського кабміну в інтерв’ю болгарській газеті напередодні візиту в Софію. При цьому Медведєв заявив: “У будь-якому випадку ми будемо поважати вибір наших сусідів, вибір українців. І будемо відкриті до діалогу з новим керівництвом, якщо воно буде в ньому зацікавлене”.

Прем’єр підкреслив, що “важливо, чи буде ця перемога чесною, чи будуть ці вибори легітимними, без фальсифікацій”. На його погляд, нібито “недавні події змушують підозрювати найгірше”. “Кампанія з виборів президента країни проходить з грубими порушеннями загальноприйнятих демократичних норм. У тому числі норм, якими керуються європейські країни”, — пояснив Медведєв.

Для прикладу він нагадав про закриття “буквально на старті передвиборного марафону під надуманими приводами виборчих дільниць в своїх дипломатичних і консульських установах на території Росії”. “Близько трьох мільйонів громадян України, які живуть і працюють в Росії, втратили можливість проголосувати. Це явне обмеження виборчих прав українських громадян”, — заявив голова російського уряду.

Також, на його думку, нібито “порушений порядок спостереження за ходом голосування”. “Громадянам Росії було заборонено брати участь у спостереженні за виборами навіть в складі моніторингових місій по лінії ОБСЄ. Це серйозне порушення Україною власних міжнародних зобов’язань, таке вкрай рідко зустрічається на практиці. Очевидно, правлячому режиму є що приховувати”, — вважає Медведєв.

Він зазначив, що “Росія хоче налагодити відносини з Україною”. “Ми сусіди. У багатьох російських громадян там живуть родичі, як і в українців — в Росії. У нас спільна історія і культура, до недавнього часу були взаємовигідні економічні відносини”, — пояснив глава кабінету міністрів РФ.

За його словами, “тепер ситуація (в російсько-українських відносинах) дуже непроста”. “Щоб її змінити, потрібні кроки назустріч один одному. Однак Київ поводиться так, що робити якісь прогнози складно”, — вважає Медведєв, ігноруючи факт анексії частини території та фінансування сепаратизму на сході України.

Як повідомляв УНН, російський громадянин, фахівець в сфері енергетики, економіст Євген Калінін затриманий в Греції за запитом України, відправлений у в’язницю і йому нібито “загрожує небезпека в разі видачі в Україну”.

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