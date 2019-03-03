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Медведєв звинуватив США в руйнуванні конструктивного діалогу щодо Венесуели

Медведєв звинуватив США в руйнуванні конструктивного діалогу щодо Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Через дії Вашингтона конструктивний діалог про ситуацію в Венесуелі перейшов на “інший рівень”, який призводить до хаосу. Про це заявив прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв в інтерв’ю болгарській газеті “Труд” напередодні свого візиту в Болгарію, повідомляє УНН.

“Дискусія щодо... Венесуели зусиллями Вашингтона перестала бути конструктивною і перейшла на зовсім інший рівень, за яким, на жаль, часто слідують хаос, безладдя, повне руйнування економіки і торгівлі”, — сказав Медведєв і підкреслив, що аналогічну ситуацію можна було неодноразово спостерігати і в інших країнах.

Він зазначив, що Росія проти втручання у внутрішні справи інших країн і в Венесуелі налагоджує діалог між опозицією і чинною владою. Домогтися миру в Венесуелі — це “головне бажання Росії” — можна тільки за допомогою цього діалогу, підсумував Медведєв.

За його словами, для США знову стало пріоритетом зміщення небажаних урядів в Латинській Америці “в дусі доктрини Монро”. Йдеться про програму президента Джеймса Монро, висунутій на початку XIX століття. Відповідно до неї, США повинні були повністю контролювати ситуацію в країнах Центральної і Південної Америки, не допускаючи проникнення туди європейських держав.

Як повідомляв УНН, Медведєв прокоментував вибори в Україні та заявив, що РФ хоче налагодити відносини з Києвом.

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