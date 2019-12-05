Медведев заявил, что Зеленский хочет договориться с Россией

"Если вы спрашиваете меня об отношении к действующему Президенту (Украины Владимиру Зеленскому - ред.), наверное, сейчас нет смысла давать какие-то характеристики, так как это - человек, избранный народом Украины, имеет достаточно высокую поддержку украинского народа", - сказал российский премьер.

По его словам главное, чтобы у Зеленского "хватило силы духа противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые сформировались в Украине".

"Очевидно, что нынешний Президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе - чтобы мир был, чтобы восстановились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него", - добавил Медведев.

Напомним, ранее Президент Украины заявил, что диалог с президентом РФ Владимиром Путиным необходим для завершения войны.