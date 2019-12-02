Зеленський назвав відсутність діалогу з Путіним “бігом на місці”

ukru
18:19 • 57868 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 116541 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 116365 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 170786 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 138392 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 163375 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 154506 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129295 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172813 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268940 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
51 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 129013 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 114258 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 59752 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 109746 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 56721 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 109746 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 170828 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 163411 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 154537 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 128523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 57892 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 59752 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 25432 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 114258 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113884 перегляди
Актуальне
Зеленський назвав відсутність діалогу з Путіним “бігом на місці”

Зеленський назвав відсутність діалогу з Путіним “бігом на місці”

Київ • УНН

 • 10186 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на “нормандській зустрічі” не буде “зради”, а діалог з президентом РФ Володимиром Путіним є необхідним для завершення війни, а також закликав не вірити “мертвим політикам”. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Глави держави, передає УНН.

“Цього тижня ми починаємо підготовку до зустрічі чотирьох лідерів у форматі „Нормандської четвірки“. Це — уже перемога для нас. Це є можливість, яка з’явилась після 3 років тиші дипломатії, але реальної війни на нашому Донбасі. Це є велика можливість розпочати діалог, тому що саме діалог може привести до повернення найголовнішого — наших людей, їх дуже багато, їх чекають сім’ї, їх чекають діти”, - зазначив Зеленський.

Він заявив, що в цьому діалозі дуже важливо “не просто підняти теми, а підняти одне, але вирішити питання з поверненням наших територій: які терміни, як в цілому жити далі, як ми можемо повернути території і бути однією країною”.

“Я хотів би, щоб ви, люди, які повірили мені і нашій команді, не звертали уваги на деяких політичних сил, деяких політиків, які, я гадаю, вже як політики померли, але як люди вони не народжувались ніколи. Я хочу, щоб ви не звертали на їх гасла, на якусь фейкову зраду, бо вони вже нікому не потрібні — ці люди. Вони грають на емоціях українців, на цій дуже чутливій темі. Про них ніхто не пам’ятає, і це — єдина можливість їм піймати цей хайп, але це не та тема, на якій ловлять хайп, тому що кожен день ми втрачаємо людей”, — наголосив Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Науседа закликав Зеленського не йти на поступки на "нормандській зустрічі"

З його слів, зазначені політики на сьогодні не мають жодної можливості припинити війну, закінчити війну або повернути людей, “довіри людей і навіть політичного рейтингу”.

“Ви мені довірились, довіряєте, ніякої зради не було і не може бути, але я буду більш впевнений і міцніше буду себе вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені довіряє країна, і що за моєю спиною — цілий наш незалежний народ. Не вірте нікому: війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей — ми не можемо собі це дозволити. Це тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу.... А що там ще кажуть? Що за діалог може бути у Зеленського з Путіним? Знаєте, без цього діалогу можна, але це як біг на біговій доріжці — ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти — на місці. Ми не хочемо бути на місці”, — додав Президент.

Нагадаємо, на проведення зустрічі у "нормандському форматі" погодились усі чотири лідери — України, Росії, Німеччини та Франції. Вона має відбутись 9 грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.11
Bitcoin
$83,962.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.05