Зеленський назвав відсутність діалогу з Путіним “бігом на місці”

“Цього тижня ми починаємо підготовку до зустрічі чотирьох лідерів у форматі „Нормандської четвірки“. Це — уже перемога для нас. Це є можливість, яка з’явилась після 3 років тиші дипломатії, але реальної війни на нашому Донбасі. Це є велика можливість розпочати діалог, тому що саме діалог може привести до повернення найголовнішого — наших людей, їх дуже багато, їх чекають сім’ї, їх чекають діти”, - зазначив Зеленський.

Він заявив, що в цьому діалозі дуже важливо “не просто підняти теми, а підняти одне, але вирішити питання з поверненням наших територій: які терміни, як в цілому жити далі, як ми можемо повернути території і бути однією країною”.

“Я хотів би, щоб ви, люди, які повірили мені і нашій команді, не звертали уваги на деяких політичних сил, деяких політиків, які, я гадаю, вже як політики померли, але як люди вони не народжувались ніколи. Я хочу, щоб ви не звертали на їх гасла, на якусь фейкову зраду, бо вони вже нікому не потрібні — ці люди. Вони грають на емоціях українців, на цій дуже чутливій темі. Про них ніхто не пам’ятає, і це — єдина можливість їм піймати цей хайп, але це не та тема, на якій ловлять хайп, тому що кожен день ми втрачаємо людей”, — наголосив Глава держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Науседа закликав Зеленського не йти на поступки на "нормандській зустрічі"

З його слів, зазначені політики на сьогодні не мають жодної можливості припинити війну, закінчити війну або повернути людей, “довіри людей і навіть політичного рейтингу”.

“Ви мені довірились, довіряєте, ніякої зради не було і не може бути, але я буду більш впевнений і міцніше буду себе вести на цій зустрічі, якщо буду знати, що мені довіряє країна, і що за моєю спиною — цілий наш незалежний народ. Не вірте нікому: війною ніхто нікуди не може піти, не хоче піти і втрачати ще сотні тисяч людей — ми не можемо собі це дозволити. Це тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу.... А що там ще кажуть? Що за діалог може бути у Зеленського з Путіним? Знаєте, без цього діалогу можна, але це як біг на біговій доріжці — ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти — на місці. Ми не хочемо бути на місці”, — додав Президент.

Нагадаємо, на проведення зустрічі у "нормандському форматі" погодились усі чотири лідери — України, Росії, Німеччини та Франції. Вона має відбутись 9 грудня.