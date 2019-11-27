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Науседа закликав Зеленського не йти на поступки на "нормандській зустрічі"

Науседа закликав Зеленського не йти на поступки на "нормандській зустрічі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Литві сподіваються, що український лідер Володимир Зеленський не йтиме на поступки під час майбутньої зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав держав. Про це заявив Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

"Ми сподіваємось, що скоро відбудеться зустріч "нормандської четвірки", і ми бажаємо всіляко успіху під час переговорів нашим партнерам. Ми бажаємо, щоб ви не робили ті поступки, які можуть принести вам шкоди. Ми сподіваємось, що ці переговори будуть справжніми переговорами. Ми сподіваємось, що вони допоможуть вам полегшити ті кроки, які зменшать напругу у вашому регіоні і дозволять вам, Україні, говорити на рівних з вашими опонентами", - сказав Науседа.

З його слів, допомогти Україні є обов’язком Литви.

Нагадаємо, на проведення зустрічі у "нормандському форматі" погодились усі чотири лідери — України, Росії, Німеччини та Франції. Вона має відбутись 9 грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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