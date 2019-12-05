Медведєв заявив, що Зеленський хоче домовитися з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський хоче домовитися щодо ключових питань з Російською Федерацією. Про це сказав прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв під час щорічного підсумкового інтерв'ю телеканалам, передає кореспондент УНН.
"Якщо ви запитуєте мене про ставлення до чинного Президента (України Володимира Зеленського - ред.), напевно, зараз немає сенсу давати якісь характеристики, так як це - людина, обрана народом України, має досить високу підтримку українського народу", - сказав російський прем'єр.
За його словами головне, щоб у Зеленського "вистачило сили духу протистояти цілому ряду деструктивних тенденцій, які сформувалися в Україні".
"Очевидно, що нинішній Президент хоче домовитися щодо ключових питань розвитку своєї країни, і з нашою країною в тому числі - щоб мир був, щоб відновилися на більш високому рівні торгово-економічні відносини. Питання в тому, чи вийде у нього", - додав Медведєв.
Нагадаємо, раніше Президент України заявив, що діалог з президентом РФ Володимиром Путіним необхідний для завершення війни.