Медведев о помидорах Кадырова: настоящие, могу засвидетельствовать
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в сопровождении главы Чечни Рамзана Кадырова посетил тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг" в городе Грозный, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы посетили тепличный комплекс - новый, построен по самым современным стандартам, который уже продает продукцию, причем на несколько месяцев вперед", - сказал Медведев в понедельник на встрече с главой Чечни.
"Это только первый этап создания таких тепличных хозяйств в республике. Подобные тепличные хозяйства выгодно создавать именно на юге, включая Чеченскую республику. Надеюсь, эта программа будет продолжена", - добавил премьер.
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Кадыров поблагодарил за поддержку в этом вопросе и отметил, что это будет стимулом для развития сельского хозяйства в республике. По его словам, томаты получаются очень вкусными.
"У нас помидоры настоящие", - сказал Кадыров.
"Помидоры настоящие, могу четко засвидетельствовать", - подтвердил Медведев.