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Медведєв про помідори Кадирова: справжні, можу засвідчити

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Голова уряду РФ Дмитро Медведєв у супроводі голови Чечні Рамзана Кадирова відвідав тепличний комплекс “ЮгАгроХолдінг” в місті Грозний, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Ми відвідали тепличний комплекс - новий, побудований за найсучаснішими стандартами, який вже продає продукцію, причому на кілька місяців вперед", - сказав Медведєв в понеділок на зустрічі з главою Чечні.

"Це лише перший етап створення таких тепличних господарств в республіці. Подібні тепличні господарства вигідно створювати саме на півдні, включаючи Чеченську республіку. Сподіваюся, це програма буде продовжена", - додав прем'єр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook і Instagram Кадирова стали недоступними для користувачів

Кадиров подякував йому за підтримку в цьому питанні і зазначив, що це буде стимулом для розвитку сільського господарства в республіці. За його словами, томати виходять дуже смачними.

"У нас помідори справжні", - сказав Кадиров.

"Помідори справжні, можу чітко засвідчити", - підтвердив Медведєв.

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