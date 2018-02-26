Медведєв про помідори Кадирова: справжні, можу засвідчити
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Голова уряду РФ Дмитро Медведєв у супроводі голови Чечні Рамзана Кадирова відвідав тепличний комплекс “ЮгАгроХолдінг” в місті Грозний, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми відвідали тепличний комплекс - новий, побудований за найсучаснішими стандартами, який вже продає продукцію, причому на кілька місяців вперед", - сказав Медведєв в понеділок на зустрічі з главою Чечні.
"Це лише перший етап створення таких тепличних господарств в республіці. Подібні тепличні господарства вигідно створювати саме на півдні, включаючи Чеченську республіку. Сподіваюся, це програма буде продовжена", - додав прем'єр.
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Кадиров подякував йому за підтримку в цьому питанні і зазначив, що це буде стимулом для розвитку сільського господарства в республіці. За його словами, томати виходять дуже смачними.
"У нас помідори справжні", - сказав Кадиров.
"Помідори справжні, можу чітко засвідчити", - підтвердив Медведєв.