Медуниверситет Богомольца прекратил забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Национальный медицинский университет имени Богомольца прекратил забастовку. Об этом говорится в видеозаявление забастовочного комитета, передает УНН.
"Мы приняемо забастовку. Нас услышали. Вчера комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения единогласно поддержал все наши требования", - говорится в сообщении.
Напомним, студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку с понедельника 26 февраля.
Как сообщал УНН, Минздрав отстранил от обязанностей ректора НМУ им.Богомольца Екатерину Амосову. Причиной такого решения стало отсутствие договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и университетом на проведение лицензионного интегрированного экзамена "Крок 1. Стоматология".
Сама Амосова назвала свое отстранение "попыткой расправы с ней" со стороны Министерства здравоохранения.