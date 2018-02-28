Медуніверситет Богомольця припинив страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця припинив страйк. Про це йдеться у відеозаяві страйкового комітету, передає УНН.
"Ми приняємо страйк. Нас почули. Вчора комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я одноголосно підтримав всі наші вимоги", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк з понеділка 26 лютого.
Як повідомляв УНН, МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову. Причиною такого рішення стала відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів “Крок” організацією, та університетом на проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія".
Сама Амосова назвала своє відсторонення "спробою розправи з нею" з боку Міністерства охорони здоров'я.