Медработница на Закарпатье подделывала бланки на бесплатные лекарства и продавала их онкобольным
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 апреля. УНН. На Закарпатье будут судить медработница Мукачевской центральной районной больницы за то, что она подделывала бланки на бесплатные и льготные лекарства, а затем продавала их онкобольным по заниженной стоимости. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
“50 эпизодов такой преступной деятельности гражданки К. зафиксировано за период с июля по октябрь 2016 года. При этом материальный ущерб государству нанесен в размере не менее 40 тыс.грн. ”, - отметила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
Следствием установлено, что женщина, будучи медицинским работником одного из отделений Мукачевской центральной районной больницы и имея доступ к медицинским документам и печатям, без ведома врачей-онкологов выписывала медицинские препараты на имена жителей Мукачево и несуществующих лиц и ставила на указанных рецептурных бланках от имени врачей-онкологов Мукачевской ЦРБ подписи и печати.
Затем в коммунальной аптеке медработница предоставляла заранее поддельные рецептурные бланки, на основании которых получала бесплатные или льготные лекарства и продавала их онкобольным. Вырученные же средства женщина потратила на собственные нужды.
Мукачевской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении медработница в совершении неоднократного подделки меддокументы (ч.1 ст.358, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 и ч.1 и 2 ст.190 УК Украины).
Напомним, 9 апреля сообщал о трех переселенцев которых будут судить за махинации с госпомощью .