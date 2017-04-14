Медпрацівниця на Закарпатті підробляла бланки на безоплатні ліки і продавала їх онкохворим

“50 епізодів такої злочинної діяльності громадянки К. зафіксовано за період з липня по жовтень 2016 року. При цьому матеріальної шкоди державі завдано на суму щонайменше 40 тис.грн ”, — зазначила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

Слідством встановлено, що жінка, будучи медичним працівником одного з відділень Мукачівської центральної районної лікарні і маючи доступ до медичних документів та печаток, без відома лікарів-онкологів виписувала медичні препарати на ім’я мешканців м.Мукачево та неіснуючих осіб і ставила на вказаних рецептурних бланках від імені лікарів-онкологів Мукачівської ЦРЛ підписи та печатки.

Потім у комунальній аптеці медпрацівниця надавала заздалегідь підроблені рецептурні бланки, на підставі яких отримувала безоплатні або пільгові ліки та продавала їх онкохворим. Виручені ж кошти жінка витратила на власні потреби.

Мукачівською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно медпрацівниці у вчиненні нею неодноразового підроблення меддокументів (ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 і 2 ст. 190 КК України).

Нагадаємо, 9 квітня УНН повідомляв, про трьох переселенців яких судитимуть за махінації з держдопомогою.