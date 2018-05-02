Медики смогут редактировать кровь перед переливанием

"Чтобы получить кровь для переливания, нужно очень много работы. Но однажды кровь с генномодифицированными клетками поможет спасти целую группу пациентов", — сказал руководитель научной группы Эшли Той.

С помощью белка Cas9 ученые выводят из клеток гены редких групп крови. Отредактированный материал содержит в себе признаки разных групп крови и отличается высокой совместимостью при переливании.

В будущем эта технология поможет людям, которым трудно подобрать кровь из донорской базы — например, пациентам с такими врожденными заболеваниями, как талассемия (анемия Кули) и серповидноклеточная анемия.

Исследователи подчеркивают, что еще много предстоит сделать, прежде чем редактирование генов будет повсеместно применяться в клиниках.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года удалось впервые в истории произвести хирургическую пересадку головы.