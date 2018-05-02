Медики зможуть редагувати кров перед переливанням
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Біохіміки з Брістольського університету, Англія, представили технологію редагування генів, яка допоможе змінювати клітини крові при переливанні. Дослідження опубліковане в журналі EMBO Molecular Medicine, передає УНН.
"Щоб отримати кров для переливання, потрібно дуже багато роботи. Але одного разу кров з генетично модифікованими клітинами допоможе врятувати цілу групу пацієнтів", - сказав керівник наукової групи Ешлі Той.
За допомогою білка Cas9 вчені виводять з клітин гени рідкісних груп крові. Відредагований матеріал містить в собі ознаки різних груп крові і відрізняється високою сумісністю при переливанні.
В майбутньому ця технологія допоможе людям, яким важко підібрати кров з донорської бази - наприклад, пацієнтам з такими вродженими захворюваннями, як таласемія (анемія Кулі) і серповидно анемія.
Дослідники підкреслюють, що ще багато належить зробити, перш ніж редагування генів буде повсюдно застосовуватися в клініках.
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