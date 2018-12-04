Медик посоветовал, как пережить смену погоды

"Реакция на изменение погоды, особенно у людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, личную метеочувствительность, могут выражаться в перепадах давления, пониженном тонусе, сонливости, боли в суставах, головной боли", - отметил медик.



По его словам, в такие периоды людям с хроническими заболеванием следует особенно соблюдать обычные советы здорового образа жизни. Да, надо обязательно проветривать помещение, следить, чтобы температура в комнате или в рабочем кабинете не превышала 20-22 градусов, а влажность воздуха была на уровне 60%. Кроме того, следует пить достаточно воды, следить, чтобы рацион питания был сбалансированным и включал в себя свежие овощи и фрукты.



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Кроме того, людям с проблемами давления следует более тщательно контролировать его, не забывать принимать лекарства.



Напомним, оттепель в Украине принесет дожди и потепление до +7 градусов.



