Медик порадив, як пережити зміну погоди

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Зміна погодних умов з морозів до відлиги може викликати головний біль, перепади тиску, сонливість і біль у суглобах. Про це повідомив головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН.

"Реакція на зміну погоди, особливо у людей, які мають серцево-судинні захворювання, захворювання опорно-рухового апарату, особисту метеочутливість, можуть виражатися у перепадах тиску, зниженому тонусі, сонливості, болю у суглобах, головному болю", - зазначив медик.

За його словами, у такі періоди людям із хронічними захворюванням слід особливо дотримуватись звичайних порад здорового способу життя. Так, треба обов’язково провітрювати приміщення, слідкувати, щоб температура в кімнаті або в робочому кабінеті не перевищувала 20-22 градусів, а вологість повітря була на рівні 60%. Крім того, слід пити достатньо води, слідкувати, щоб раціон харчування був сбалансованим і включав у себе свіжі овочі й фрукти.

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Крім того, люди із проблемами тиску слід більш ретельно контролювати його, не забувати приймати ліки.

Нагадаємо, відлига в Україні принесе дощі й потепління до +7 градусів.

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