Медик порадив, як пережити зміну погоди

"Реакція на зміну погоди, особливо у людей, які мають серцево-судинні захворювання, захворювання опорно-рухового апарату, особисту метеочутливість, можуть виражатися у перепадах тиску, зниженому тонусі, сонливості, болю у суглобах, головному болю", - зазначив медик.



За його словами, у такі періоди людям із хронічними захворюванням слід особливо дотримуватись звичайних порад здорового способу життя. Так, треба обов’язково провітрювати приміщення, слідкувати, щоб температура в кімнаті або в робочому кабінеті не перевищувала 20-22 градусів, а вологість повітря була на рівні 60%. Крім того, слід пити достатньо води, слідкувати, щоб раціон харчування був сбалансованим і включав у себе свіжі овочі й фрукти.



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Крім того, люди із проблемами тиску слід більш ретельно контролювати його, не забувати приймати ліки.



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