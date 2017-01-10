Медицинский центр "Клиника Спиженко" запустил обновленный веб-портал
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Медицинский центр "Клиника Спиженко" запустил работу обновленного официального сайта, который информирует об особенностях, преимуществах и услугах больницы. Об этом сообщает УНН.
На сайте пользователи смогут найти информацию об имеющихся центрах онкологии, методах лечения рака, видах диагностики, предлагаемых медицинским центром, а также ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых МЦ своим пациентам.
Также на сайте есть раздел, с помощью которого можно записаться на бесплатную консультацию к онкологу.
В разделе "О клинике" посетителям сайта предлагается познакомиться с врачами МЦ "Клиника Спиженко".