Медичний центр “Клініка Спіженко” запустив оновлений веб-портал
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Медичний центр “Клініка Спіженко” запустив роботу оновленого офіційного веб-сайту, який інформує про особливості, переваги та послуги лікарні. Про це повідомляє УНН.
На сайті користувачі зможуть знайти інформацію щодо наявних центрів онкології, методів лікування раку, видів діагностики, що пропонуються медичним центром, а також ознайомитися із повним переліком послуг, що надає МЦ своїм пацієнтам.
Також на сайті є розділ, за допомогою якого можна записатися на безкоштовну консультацію до онколога.
У розділі “Про клініку” відвідувачам сайту пропонується познайомитися з лікарями МЦ “Клініка Спіженко”.