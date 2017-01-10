Медичний центр “Клініка Спіженко” запустив оновлений веб-портал

На сайті користувачі зможуть знайти інформацію щодо наявних центрів онкології, методів лікування раку, видів діагностики, що пропонуються медичним центром, а також ознайомитися із повним переліком послуг, що надає МЦ своїм пацієнтам.

Також на сайті є розділ, за допомогою якого можна записатися на безкоштовну консультацію до онколога.

У розділі “Про клініку” відвідувачам сайту пропонується познайомитися з лікарями МЦ “Клініка Спіженко”.