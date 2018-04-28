Мед, вино, сыр и мясо: в Ужгороде начался "АгроСакураФест"
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня, 28 апреля, в Ужгороде официально открыли фестиваль-ярмарку "АгроСакураФест", сообщает корреспондент УНН.
Мероприятие проходит впервые в рамках ежегодного "СакураФеста".
Торговые ряды протянулись вдоль реки Уж на самой длинной в Европе липовой аллее. Здесь свою продукцию представили более 160 производителей из Закарпатья, а также Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Кировоградской, Ровенской, Черниговской областей.
На протяжении выходных посетителей ждут вино, мед, сыр, брынза, колбасы, сладости, изделия из древесины, керамики, кожи и стекла. Свои работы представили лучшие мастера хендмейда из Закарпатья и соседних областей.
Гостей и участников фестиваля угощают традиционной закарпатской гастрономией, а это уникальное сочетание украинской, венгерской, словацкой кухни, а также неповторимый закарпатский бограч. Кроме того, местные повара разбавили фестивальное застолье кавказскими и восточными блюдами.
На сцене фестиваля начался праздничный концерт, которым будут развлекать зрителей два дня. А ярмарку сегодня решили продлить до 2 мая.
Уже через неделю в Боздошском парке развернется двухдневный фестиваль здорового семейного отдыха "МайсяФест", который и станет завершающим мероприятием нынешнего "СакураФеста" в Ужгороде.
Как сообщал УНН, сотни спортсменов собрались в Ужгороде на фестиваль.