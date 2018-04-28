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Мед, вино, сыр и мясо: в Ужгороде начался "АгроСакураФест"

Киев • УНН

 • 47026 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня, 28 апреля, в Ужгороде официально открыли фестиваль-ярмарку "АгроСакураФест", сообщает корреспондент УНН.

Мед, вино, сыр и мясо: в Ужгороде начался "АгроСакураФест"

Мероприятие проходит впервые в рамках ежегодного "СакураФеста".

Торговые ряды протянулись вдоль реки Уж на самой длинной в Европе липовой аллее. Здесь свою продукцию представили более 160 производителей из Закарпатья, а также Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Кировоградской, Ровенской, Черниговской областей.

На протяжении выходных посетителей ждут вино, мед, сыр, брынза, колбасы, сладости, изделия из древесины, керамики, кожи и стекла. Свои работы представили лучшие мастера хендмейда из Закарпатья и соседних областей.

Гостей и участников фестиваля угощают традиционной закарпатской гастрономией, а это уникальное сочетание украинской, венгерской, словацкой кухни, а также неповторимый закарпатский бограч. Кроме того, местные повара разбавили фестивальное застолье кавказскими и восточными блюдами.

На сцене фестиваля начался праздничный концерт, которым будут развлекать зрителей два дня. А ярмарку сегодня решили продлить до 2 мая.

Уже через неделю в Боздошском парке развернется двухдневный фестиваль здорового семейного отдыха "МайсяФест", который и станет завершающим мероприятием нынешнего "СакураФеста" в Ужгороде.

Как сообщал УНН, сотни спортсменов собрались в Ужгороде на фестиваль.

Украинские Национальные Новости

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