Мед, вино, сир і м′ясо: в Ужгороді розпочався "АгроСакураФест"
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня, в Ужгороді офіційно відкрили фестиваль-ярмарок "АгроСакураФест", повідомляє кореспондент УНН.
Захід відбувається вперше і проходить у рамках щорічного "СакураФесту".
Торгівельні ряди простягнулися вздовж річки Уж на найдовшій у Європі липовій алеї. Тут свою продукцію представили понад 160 виробників із Закарпаття, а також Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Волинської, Кіровоградської, Рівненської, Чернігівської областей.
Протягом вихідних на відвідувачів чекають вино, мед, сир, бринза, ковбаси, солодощі, вироби із деревини, кераміки, шкіри і скла. Свої роботи представили кращі майстри хендмейду з Закарпаття та сусідніх областей.
Гостей та учасників фестивалю частують традиційною закарпатською гастрономією, а це унікальне поєднання української, угорської, словацької кухні, а також неповторний закарпатський бограч. Окрім того, місцеві кухарі розбавили фестивальне застілля кавказькими та східними стравами.
На сцені фестивалю розпочався святковий концерт, яким розважатимуть глядачів два дні. А ярмарок сьогодні вирішили продовжити до 2 травня.
Вже за тиждень у Боздоському парку розгорнеться дводенний фестиваль здорового сімейного відпочинку "МайсяФест", який і стане завершальним заходом цьогорічного "СакураФесту" в Ужгороді.
Як повідомляв УНН, сотні спортсменів зібрались в Ужгороді на фест.