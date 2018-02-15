McDonald's уберет чизбургеры из детского меню
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Корпорация McDonald's уберет чизбургеры из меню Happy Meal в рамках нового глобального плана по сокращению калорий и сделает свою еду для детей более здоровой. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Так, цель McDonald's заключается в том, чтобы к 2022 году уменьшить калорийность детского меню до 600 калорий, а также уменьшить количество насыщенных жиров и сахара.
Вместе с тем, чизбургер в Happy Meal все же можно будет получить по желанию.
Напомним, в Украине презентовали арт-календарь о военной пище.