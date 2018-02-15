McDonald's прибере чізбургери з дитячого меню

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 174920 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 178160 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 309452 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 216912 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 320211 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 211935 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 237996 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254400 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246675 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136303 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 60920 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 54416 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 140604 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 47519 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 51377 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 140612 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 174920 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 309452 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 320211 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 280086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 100788 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 88303 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124458 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 141703 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147023 перегляди
Актуальне
McDonald's прибере чізбургери з дитячого меню

McDonald's прибере чізбургери з дитячого меню

Київ • УНН

 • 16535 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Корпорація McDonald's прибере чізбургери з меню Happy Meal в рамках нового глобального плану зі скорочення калорій і зробить свою їжі для дітей більш здоровою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Так, ціль McDonald's полягає в тому, щоб до 2022 року зменшити калорійність дитячого меню до 600 калорій, а також зменшити кількість насичених жирів та цукру.

Разом з тим, чізбургер в Happy Meal все ж можна буде отримати за бажанням.

Нагадаємо, в Україні презентували арт-календар про військову їжу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоУНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.21
Bitcoin
$87,297.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,059.31
Ethereum
$2,017.85