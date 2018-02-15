McDonald's прибере чізбургери з дитячого меню
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Корпорація McDonald's прибере чізбургери з меню Happy Meal в рамках нового глобального плану зі скорочення калорій і зробить свою їжі для дітей більш здоровою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Так, ціль McDonald's полягає в тому, щоб до 2022 року зменшити калорійність дитячого меню до 600 калорій, а також зменшити кількість насичених жирів та цукру.
Разом з тим, чізбургер в Happy Meal все ж можна буде отримати за бажанням.
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