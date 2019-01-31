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"Мажорные" воины: где отсиживался Гриценко-младший во время АТО

"Мажорные" воины: где отсиживался Гриценко-младший во время АТО

Киев  •  УНН

 • 138376 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На днях произошел громкий скандал между кандидатом в президенты Украины Анатолием Гриценко и генеральным прокурором Украины Юрием Луценко. На глазах у публики, с помощью соцсети Facebook, они стали выяснять где чей сын служил во время АТО. УНН решил помочь оппонентам разобраться в ситуации и вспоминает, как все было.

Конфликт Луценко и Гриценко из-за сыновей

Первым начал Гриценко. В своем интервью Дмитрию Гордону он заявил, что война на Востоке Украины уже давно бы закончилась, если бы сыновья чиновников не отсиживались в тылу.

"Сына своего я точно не скрывал, как это делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов", - сказал Гриценко.

Ответ Луценко не заставила себя ждать. Он дал Гриценко 24 часа в извинения и назвал его "г ...", так и не расшифровав значение этого слова.

"Даю 24 часа "честному" полковнику для прощения.

Мой сын пошел в 2014 году на фронт добровольцем и служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады.

И пока бравый экс-министр обороны заявлял, что призыв его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Саша вместе с собратьями вел огонь по противнику из-под Песков в ходе обороны ДАПа.

Не считаю это чем-то особенным. Это - обязанность каждого гражданина своей страны.
Но понятие чести у меня и моего сына совсем другие, чем у этого г ... ", - написал Луценко у себя в Facebook.

После этого поста Гриценко таки извинился перед сыном Луценко, но дальше в бой вступила жена генпрокурора Ирина.

Она обвинила Гриценко в уничтожении армии и заявила, что подаст на него в суд "от имени всех матерей".

"Наш Саша, в отличие от бравого экс-министра обороны, в 2014 году добровольцем ушел на фронт. Служил простым солдатом в 55 бригаде.

Каску, броник и палатки мы покупали сами. Потому министр обороны Гриценко не смог обеспечить Армию хоть этим.

Питание привозили мы и другие мамы волонтеры. Потому министр обороны Гриценко уничтожил систему военного питания, чтобы отдать заработки бизнесменам.

Колеса на тягачи пушек покупали сами. Потому министр обороны Гриценко не знал о тягачах.

Ночное видение для солдат охраны арты покупали сами. Потому министр обороны Гриценко не знал, что война бывает и ночью.

От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хотя так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным силам Украины", - заявила Ирина Луценко в Facebook.

УНН же в свою очередь задумался, а где же служил сын экс-министра обороны Украины Алексей Гриценко, по совместительству руководитель движения "Автомайдан".

Западная граница ..

Первые упоминания о службе Алексея Гриценко датированы 2014 годом.

Тогда Гриценко-старший сначала с претензией к власти, а потом все же с гордостью заявил, что его сын отправляется на службу в армию ... на Запад. На всякий случай напомним, что боевые действия ведутся в противоположной стороне, на Востоке Украины.

"Только получил звонок от старшего сына Алексея: Папа, я в военкомате, прохожу медицинскую комиссию, призывают на службу и срочно, сегодня же отправляют в военную часть в Львовской области", - написал тогда Анатолий Гриценко в своем блоге.

При этом экс-министр обороны пишет, что он "сам себе подумал, уже без сына, чтобы не рвать его душу", каким же оружием его Алексей будет защищать страну.

Подумал Гриценко, задал себе риторические вопросы в блоге, а сын тем временем отправился служить в Броды, охранять аэродром. Правда, от кого так и непонятно.

В Facebook Алексея Гриценко тут же появились "боевые" фото, которые должны были продемонстрировать всю серьезность ситуации. Не обошлось и без конфузов.

На этом фото, например, Алексей Гриценко забыл снять предохранитель и в ответ на троллинг со стороны комментаторов поста оправдался, что "Это (оружие - ред.) для фото. Снимал (предохранитель - ред.) только на огневом рубеже или при разборке/сборке".

Огневой рубеж - звучит гордо и мужественно, но вряд ли он мог быть в Львовской области, поскольку предполагается, что это местность для огневого отражения атаки противника.

Охрана аэродрома в Днепре ..

Гриценко-старший утверждает, что его сын служил еще и в зенитно-ракетной артиллерии на аэродроме в Днепре. Ситуация в Днепре была, хотя и не из легких, но все же огневого рубежа на местном аэродроме замечено тоже не было.

Сам Гриценко-младший вспоминает, что там он "стоял" со взводом из 93 бригады.

"Потом ребят из этой бригады бросили под Новоазовск, многие погибли, часть попала в плен, часть пострадала в других боях. Параллельно постоянно выполнялись боевые задания на вертолетах. Сначала на наших бортах летали ребята с 3-го полка спецподразделения. Но когда сбили борт и погибли 2 спецназовца, как я понимаю, где-то наверху взялись за голову и решили создать группу бортовых стрелков. И нас стали готовить. Вторую половину службы пришлось полетать в этой группе", - сказал он.

Сколько "летал" Гриценко-младший - точно неизвестно. Но на этом его подвиги, похоже, заканчиваются.

В 2016 году он вернулся к своей привычной жизни активиста, вошел в рабочие группы общественных советов, в частности при министерстве экологии и НАБУ.

Но есть еще один момент, который часто любит вспоминать кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

Он уверяет, что в 2014 году Петр Порошенко лично распорядился вернуть сына Гриценко с фронта (хотя это сложно было назвать фронтом) - домой. Мол, нечего ему одному быть таким доблестным героем, когда все остальные дети чиновников сидят в тылу - такая версия Гриценко, которую он повторяет в своих интервью.

"И вот когда Анатолий Гриценко об этом публично заявил, вышел приказ ликвидировать взвод зенитно-ракетной артиллерии, основанный на аэродроме в Днепре и которым командовал Алексей Гриценко", - цитирует Гриценко его персональный сайт.

Но есть и другая, не официальная информация, которую рассказывают друг другу люди, близкие к этой ситуации.

Они уверяют, что именно Гриценко-старший и был инициатором того, чтобы сын вернулся в тыл, и лично просил об этом Петра Порошенко.

Как же было на самом деле, покажет время. Но, судя по всему, не тяжелая военная служба выпала сыну экс-министра обороны Гриценко, который в свою очередь идти на фронт отказался. Так же как и отказался он в 2014 году возглавить СНБО по предложению Петра Порошенко.

В своих интервью Гриценко - старший опровергает и то, что ему поступало предложение вновь стать министром обороны. Чтобы доказать это, готов даже пройти полиграф.

Но готов ли он на полиграфе заодно возразить предложение возглавить СНБО и просьбы к Президенту вернуть сына в тыл - вопрос пока открытый.

Украинские Национальные Новости

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