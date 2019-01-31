"Мажорні" воїни: де відсиджувався Гриценко-молодший під час АТО

Конфлікт Луценка та Гриценка через синів

Першим почав Гриценко. У своєму інтерв'ю Дмитру Гордону він заявив, що війна на Сході України вже давно б закінчилася, якби сини чиновників не відсиджувалися в тилу.

"Сина свого я точно не ховав, як це робили Порошенко, Луценко, Пашинський або той же Турчинов", - сказав Гриценко.

Відповідь Луценка не змусила себе чекати. Він дав Гриценко 24 години на вибачення і обізвав його "г ...", так і не розшифрувавши значення цього слова.

"Даю 24 годину "чесному" полковнику для вибачення.

Мій син пішов у 2014 на фронт добровольцем і служив солдатом 2 гармати 1 вогневого взводу 2 батареї 1 гаубичного дивізіону 55 Запорізької бригади.

І поки бравий екс-міністр оборони заявляв, що призов його сина є покаранням за громадянську позицію, мій Сашко разом з побратимами вів вогонь по противнику з-під Пісків в ході оборони ДАПу.

Не вважаю це чимось особливим. Це - обов'язок кожного громадянина своєї країни.

Але поняття честі у мене і мого сина зовсім інші, ніж у цього г...", - написав Луценко у себе в Facebook.

Після цього поста Гриценко таки вибачився перед сином Луценко, але далі в бій вступила дружина Генпрокурора Ірина.

Вона звинуватила Гриценко в знищенні армії і заявила, що подасть на нього в суд "від імені всіх матерів".

"Наш Сашко, на відміну від бравого екс-міністра оборони, в 2014 добровольцем пішов на фронт. Служив простим солдатом в 55 бригаді.

Каску, бронік і намети ми купляли самі. Бо міністр оборони Гриценко не спромігся забезпечити Армію хоч цим.

Харчі привозили ми та інші мами волонтери. Бо міністр оборони Гриценко знищив систему військового харчування, щоб віддати заробітки бізнесменам.

Колеса на тягачі гармат купляли самі. Бо міністр оборони Гриценко не знав про тягачі.

Нічне бачення для солдат охорони арти купляли самі. Бо міністр оборони Гриценко не знав, що війна буває і вночі.

Від імені всіх матерів наших захисників Вітчизни подам на Гриценка до суду. І всі гроші віддам на потреби Армії. Хоч так примушу цього брехуна допомогти Збройним силам України", - заявила Ірина Луценко в Facebook.

УНН же в свою чергу задумався, а де ж таки служив син екс-міністра оборони України Олексій Гриценко, за сумісництвом керівник руху "Автомайдан".

Західний кордон..

Перші згадки про службу Олексія Гриценка датовані 2014 року.

Тоді Гриценко-старший спочатку з претензією до влади, а потім все ж з гордістю заявив, що його син вирушає на службу в армію… на Захід. Про всяк випадок нагадаємо, що бойові дії ведуться в протилежній стороні, на Сході України.

"Щойно отримав дзвінок від старшого сина Олексія: Тату, я у військкоматі, проходжу медичну комісію, призивають на службу і терміново, сьогодні ж відправляють у військову частину у Львівській області", - написав тоді Анатолій Гриценко у своєму блозі.

При цьому екс-міністр оборони пише, що він "сам собі подумав, вже без сина, щоб не рвати йому душу", якою ж зброєю його Олексій буде захищати країну.

Подумав Гриценко, задав собі риторичні питання в блозі, а син тим часом вирушив служити в Броди, охороняти аеродром. Правда, від кого так і незрозуміло.

В Facebook Олексія Гриценка тут же з'явилися "бойові" фото, які повинні були продемонструвати всю серйозність ситуації. Не обійшлося і без конфузів.

На цьому фото, наприклад, Олексій Гриценко забув зняти запобіжник і у відповідь на тролинг з боку коментаторів посту виправдався, що "Це (зброя – ред.) для фото. Знімав (запобіжник - ред.) тільки на вогневому рубежі або під час розбирання/збірки".

Вогневий рубіж - звучить гордо і мужньо, але навряд чи він міг бути у Львівській області, оскільки передбачається, що це місцевість для вогневого відбиття атаки противника.

Охорона аеродрому в Дніпрі..

Гриценко-старший стверджує, що його син служив ще і в зенітно-ракетній артилерії на аеродромі в Дніпрі. Ситуація в Дніпрі була, хоча і не з легких, але все ж вогневого рубежу на місцевому аеродромі помічено теж не було.

Сам Гриценко-молодший згадує, що там він "стояв" зі взводом з 93 бригади.

"Потім хлопців з цієї бригади кинули під Новоазовськ, багато хто загинув, частина потрапила в полон, частина постраждала в інших боях. Паралельно постійно виконувалися бойові завдання на вертольотах. Спочатку на наших бортах літали хлопці з 3-го полку спецпідрозділу. Але коли збили борт і загинули 2 спецпризначенці, як я розумію, десь вгорі взялися за голову і вирішили створити групу бортових стрільців. І нас стали готувати. Другу половину служби довелося політати в цій групі", - сказав він.

Скільки "літав" Гриценко-молодший - точно невідомо. Але, на цьому його подвиги, схоже, закінчуються.

У 2016 році він повернувся до свого звичного життя активіста, увійшов до робочих груп і громадських рад, зокрема при міністерстві екології та НАБУ.

Але є ще один момент, який часто любить згадувати кандидат в президенти Анатолій Гриценко.

Він запевняє, що в 2014 році Петро Порошенко особисто дав розпорядження повернути сина Гриценко з фронту (хоча це складно було назвати фронтом) - додому. Мовляв, нема чого йому одному бути таким доблесним героєм, коли всі інші діти чиновників сидять в тилу - така версія Гриценко, яку він повторює в своїх інтерв'ю.

"І ось коли Анатолій Гриценко про це публічно заявив, вийшов наказ ліквідувати взвод зенітно-ракетної артилерії, який базувався на аеродромі у Дніпрі та яким командував Олексій Гриценко", - цитує Гриценко його персональний сайт.

Але є й інша, не офіційна інформація, яку розповідають один одному люди, близькі до цієї ситуації.

Вони запевняють, що саме Гриценко-старший і був ініціатором того, щоб син повернувся в тил, і особисто просив про це Петра Порошенка.

Як же було насправді, покаже час. Але, судячи з усього, не найважча військова служба випала синові екс-міністра оборони Гриценко, який в свою чергу йти на фронт відмовився. Так само як і відмовився він у 2014 році очолити РНБО за пропозицією Петра Порошенка.

У своїх інтерв’ю Гриценко – старший спростовує і те, що йому надходила пропозиція знов стати міністром оборони. Аби довести це, готовий навіть пройти поліграф.

Та чи готовий він на поліграфі заразом заперечити пропозицію очолити РНБО та прохання до Президента повернути сина в тил – питання поки відкрите.