Почти со всех подтопленных на Прикарпатье дворов откачали воду
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. После сильных дождей, которые обрушились на Ивано-Франковскую область два дня назад, почти со всех дворов откачали воду. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 17 мая, в селе Ямница Тисменицкого район из 300 домохозяйств остаются подтопленными 2 домохозяйства", - сообщили спасатели.
Уровень воды спал, указали в ведомстве.
От ГСЧС привлечено четверо спасателей и две единицы техники.
Напомним, в ночь на 16 мая в результате интенсивных осадков в Ивано-Франковской области было подтоплено сотни домов.