Майже з усіх підтоплених на Прикарпатті дворів відкачали воду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Після сильних дощів, які обрушилися на Івано-Франківську область два дні тому, майже зі всіх дворів відкачали воду. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 17 травня, у селі Ямниця Тисменицького район з 300 дворогосподарств залишається підтопленими 2 дворогосподарства", - повідомили рятувальники.
Рівень води спав, вказали у відомстві.
Від ДСНС залучено четверо рятувальників та дві одиниці техніки.
Нагадаємо, у ніч на 16 травня внаслідок інтенсивних опадів у Івано-Франківські області було підтоплено сотні будинків.