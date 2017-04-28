Почти половина украинцев чувствуют себя в безопасности на улицах ночью - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В безопасности себя чувствуют 48% граждан Украины идя домой после наступления темноты. Соответствующие данные социологического опроса опубликованы на странице Facebook Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
По данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" от имени Международного республиканского института в этом году 48% граждан после наступления темноты идя домой чувствуют себя в безопасности. В 2015-2016 годах этот показатель составлял 51%.
При этом самыми незащищенными себя чувствуют жители южных областей - 20-29%.
Кроме того, по данным соцопроса уровень одобрения деятельности институтов полиции в 2017 году составляет 42% по сравнению с 38% в прошлом году и 22% 2015 года.
Стоит отметить, что деятельность армии в этом году одобряет 61% граждан. В 2016 году показатель был 62%, а в 2015 - 63%.
Как сообщал УНН, ЕС поможет реформировать 20 отделений полиции трех областей.