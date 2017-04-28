Майже половина українців почуваються в безпеці на вулицях вночі - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У безпеці себе відчувають 48% громадян України йдучи додому після настання темряви. Відповідні дані соціального опитування опубліковані на сторінці Facebook Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
За даними опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” від імені Міжнародного республіканського інституту цього року 48% громадян після настання темряви йдучи додому почувають себе у безпеці. У 2015-2016 роках цей показник складав 51%.
При цьому найнезахищенішими себе відчувають жителі південних областей — 20-29%.
Крім того, за даними соцопитування рівень схвалення діяльності інститутів поліції у 2017 році становить 42%, порівняно з 38% минулого року і 22% 2015 року.
Варто зазначити що діяльність армії цього року схвалює 61% громадян. У 2016 році показник був 62%, а у 2015 — 63%.
Як повідомляв УНН, ЄС допоможе реформувати 20 відділків поліції трьох областей.