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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Майже половина українців почуваються в безпеці на вулицях вночі - МВС

Київ • УНН

 • 8387 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У безпеці себе відчувають 48% громадян України йдучи додому після настання темряви. Відповідні дані соціального опитування опубліковані на сторінці Facebook Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.

Майже половина українців почуваються в безпеці на вулицях вночі - МВС

За даними опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” від імені Міжнародного республіканського інституту цього року 48% громадян після настання темряви йдучи додому почувають себе у безпеці. У 2015-2016 роках цей показник складав 51%.

При цьому найнезахищенішими себе відчувають жителі південних областей — 20-29%.

Крім того, за даними соцопитування рівень схвалення діяльності інститутів поліції у 2017 році становить 42%, порівняно з 38% минулого року і 22% 2015 року.

Варто зазначити що діяльність армії цього року схвалює 61% громадян. У 2016 році показник був 62%, а у 2015 — 63%.

Як повідомляв УНН, ЄС допоможе реформувати 20 відділків поліції трьох областей.

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