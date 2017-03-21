Почти половина киевских лифтов отработали свой возраст

"Значительная часть жилых домов столицы находится в неудовлетворительном техническом состоянии. И ситуация с лифтами чрезвычайно сложная. В столице эксплуатируется 22 тыс. 134 лифта, из них около 10 тыс. отработали свой эксплуатационный возраст - 25 лет. Мы не можем одновременно их все заменить или выключить. Но каждый год проверяют и определяются подъемники, требующие ремонта в первую очередь", - сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Он также отметил, что в столице планируется осуществить ремонт, модернизацию или замену 207 лифтов в жилых домах. Ремонтировать будут наиболее проблемные и аварийные подъемники.

П.Пантелеев отметил, что ремонт подъемников будет стоить более 200 млн грн.

Напомним, что в этом году в Киеве планируют провести противооползневые работы на 11 объектах.