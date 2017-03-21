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Майже половина київських ліфтів відпрацювала свій вік

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У столиці експлуатується 22 тисячі ліфтів, з них близько 10 тисяч відпрацювали свій експлуатаційний вік – 25 років. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

“Значна частина житлових будинків столиці перебуває у незадовільному технічному стані. І ситуація з ліфтами надзвичайно складна. У столиці експлуатується 22 тисячі 134 ліфти, з них близько 10 тисяч відпрацювали свій експлуатаційний вік — 25 років. Ми не можемо одночасно їх усі замінити або вимкнути. Але їх щороку перевіряють і визначаються ті підйомники, що потребують ремонту в першу чергу”, — повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він також зауважив, що у столиці планується здійснити ремонт, модернізацію або заміну 207 ліфтів у житлових будинках. Ремонтуватимуть найбільш проблемні та аварійні підйомники.

П.Пантелеєв зауважив, що ремонт підйомників коштуватиме понад 200 млн грн.

Нагадаємо, що цього року в Києві планують провести протизсувні роботи на 11 об’єктах.

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