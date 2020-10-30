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Почти полсотни подозрений за коррупцию и экономические преступления: ГБР отчиталось за октябрь

Почти полсотни подозрений за коррупцию и экономические преступления: ГБР отчиталось за октябрь

Киев  •  УНН

 • 14097 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Государственное бюро расследований отчиталось о результатах работы в октябре, сообщено почти полсотни подозрений за коррупцию и экономические преступления, сумма установленных убытков государству за этот месяц составила 2,4 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.

"Государственное бюро расследований начинает ежемесячную отчетность о результатах расследования коррупционных и экономических преступлений. Так, за 30 дней октября следователи ГБР задержали и сообщили о подозрении 46 лицам в рамках уголовных производств по фактам коррупции и совершения экономических преступлений", - говорится в сообщении.

Указано, что в суд направлено 48 обвинительных актов.

В течение месяца были задержаны 36 правоохранителей за коррупционные деяния. Сумма неправомерной выгоды составила 175,8 тыс. долларов и 906,4 тыс. гривен.

В общем, сумма установленных убытков составляет 2,4 млрд гривен.

Напомним, что ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого на допрос.

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