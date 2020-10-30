Майже пів сотні підозр за корупцію та економічні злочини: ДБР прозвітувало за жовтень

“Державне бюро розслідувань започатковує щомісячне звітування щодо результатів розслідування корупційних та економічних злочинів. Так, за 30 днів жовтня слідчі ДБР затримали та повідомили про підозру 46 особам у рамках кримінальних проваджень за фактами корупції та вчинення економічних злочинів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до суду направлено 48 обвинувальних актів.

Протягом місяця було затримано 36 правоохоронців за корупційні діяння. Сума неправомірної вигоди сягнула 175,8 тисячі доларів та 906,4 тисячі гривень.

Загалом, сума встановлених збитків становить 2,4 млрд гривень.

Нагадаємо, що ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького на допит.



