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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75650 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89890 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92502 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110354 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104978 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111964 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117142 просмотра

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Почти при каждой проверке ГСЧС фиксирует нарушение

Почти при каждой проверке ГСЧС фиксирует нарушение

Киев  •  УНН

 • 7445 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Почти во время каждой проверки Государственная служба чрезвычайных ситуаций выявляет нарушения. Такую информацию обнародовал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в Facebook, передает УНН.

По его данным, в 2016 году ГСЧС осуществила более 74 тысяч проверок предприятий. Нарушения были зафиксированы в 99,11% случаях.

"У нас почти каждая проверка фиксирует нарушения. В результате у нас нет никакой корреляции между проверками и безопасностью - это просто два разных мира. В результате бизнес должен "соответствовать законодательству", а не понятному и исчерпывающему набору правил. В результате проверяющий проверяет, что хочет, а не по конкретным исчерпывающему перечню рисков", - прокомментировал он.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что за время действия моратория на проверки бизнеса (с 2014 года) значительно участились пожары. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить срок. Из-за сопротивления владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд, чтобы получить разрешение на проверки.

На мораторий жаловались также в Минприроды. Они не могут проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами. Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать.

По оценке экспертов, на рынке утилизации токсичных отходов около 90% предприятий занимаются псевдодеятельностью.

Несмотря на это, действие моратория продлено до 2019 года. Кроме того, Кабмин ослабил контроль за опасными предприятиями.

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