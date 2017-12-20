Почти при каждой проверке ГСЧС фиксирует нарушение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Почти во время каждой проверки Государственная служба чрезвычайных ситуаций выявляет нарушения. Такую информацию обнародовал заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в Facebook, передает УНН.
По его данным, в 2016 году ГСЧС осуществила более 74 тысяч проверок предприятий. Нарушения были зафиксированы в 99,11% случаях.
"У нас почти каждая проверка фиксирует нарушения. В результате у нас нет никакой корреляции между проверками и безопасностью - это просто два разных мира. В результате бизнес должен "соответствовать законодательству", а не понятному и исчерпывающему набору правил. В результате проверяющий проверяет, что хочет, а не по конкретным исчерпывающему перечню рисков", - прокомментировал он.
Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что за время действия моратория на проверки бизнеса (с 2014 года) значительно участились пожары. В ведомстве отмечают, что не все пожароопасные предприятия удается проверить срок. Из-за сопротивления владельцев предприятий, которые прикрываются мораторием, сотрудники ГСЧС вынуждены обращаться в суд, чтобы получить разрешение на проверки.
На мораторий жаловались также в Минприроды. Они не могут проверить предприятия, которые работают с токсичными отходами. Как следствие, в регионах с опасными отходами отравляются дети, а регулятор не может этому помешать.
По оценке экспертов, на рынке утилизации токсичных отходов около 90% предприятий занимаются псевдодеятельностью.
Несмотря на это, действие моратория продлено до 2019 года. Кроме того, Кабмин ослабил контроль за опасными предприятиями.